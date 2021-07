Baby sitter essenziali tra Covid e ferie. Ma pagate meno di dieci euro l'ora

Tra pandemia, scuole in dad e vacanze estive, la figura della baby sitter per molte famiglie è stata, o è tutt’ora, una figura fondamentale. Ma oltre all'aspetto pratico, sul lato economico, gli italiani quanto sono disposti davvero a spendere?

La risposta arriva direttamente dall’ultimo sondaggio Sitly, piattaforma di ricerca di baby sitter, che rivela un trend non particolarmente alterato dall'emergenza sanitaria, in linea con quelle che sono le richieste del mercato: per il 37,1% degli italiani intervistati la cifra all’ora più adeguata è di 8 euro, mentre solo per il 19,6% di 7 euro. Per meno del 10% degli intervistati invece arriviamo anche sopra i 10 euro. A maggior ragione se si tratta di una baby sitter madrelingua inglese: lì la cifra è anche più alta. Non ci sono poi, secondo il sondaggio, grandi variazioni tra servizio diurno, doposcuola o servizio serale.

Inoltre, sempre restando in tema pandemia, e confrontando il prima e il dopo, il sondaggio rivela che il 14,5% dei genitori non ha mai smesso di chiamare a servizio la baby sitter, il 18,9% ha ripreso oggi come prima del lockdown. Invece, solo il 10% non ha più chiamato la tata per timore dei contagi, il 6% causa perdita di lavoro e meno disposnibilità economica.

E in vacanza? Che trend prevale tra le famiglie italiane? Secondo il sondaggio Sitly più della metà degli intervistati non vorrebbe una baby sitter con sé durante le vacanze estive: questo perchè le ferie vengono considerate “un affare di famiglia”. Solo per il 22% il problema è il costo: una spesa troppo cara per il bilancio famigliare. Infine, l'ultimo 8% non ne ha bisogno, poichè già riceve un aiuto da parte dei nonni.

Al contrario, la restante fetta di famiglie, sceglie la baby sitter in vacanza per avere più tempo libero come coppia: il 27,2% sente di avere bisogno di aiuto in generale per potersi godere la vacanza, mentre il 16,5% dichiara di lavorare anche in estate e dunque, senza la baby sitter, non saprebbe a chi affidare i figli. Meglio poi se la baby sitter estiva sia la figura che collabora abitualmente durante l'anno. Altrimenti, è possibile sceglierla in loco: la tariffa oraria è sempre di 8 euro all'ora.