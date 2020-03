Bain & Company Italia si rafforza: cinque nuovi partner nel 2019

Bain & Company, a conferma del suo impegno e degli investimenti della società di consulenza strategica in Italia, ha nominato, solo nel 2019, cinque nuovi partner che andranno infatti ad ampliare e rafforzare il proprio leadership team operante in Italia

Bain & Company, a conferma dell’impegno e degli investimenti a livello globale della società di consulenza strategica in Italia, ha nominato, solo nel 2019, cinque nuovi partner che vantano esperienze solide e diversificate. Stefano Brentel, Paolo Cerini, Mauro Colopi, Stefano Fenili e Rosangela Pacifico andranno infatti ad ampliare e rafforzare il proprio leadership team operante in Italia.



Dal suo ingresso in Bain & Company nel 2006, Stefano Brentel ha maturato una solida esperienza nel settore dei Consumer Products, practice di cui ad oggi fa parte a livello EMEA. Ad oggi ha lavorato e continua ad operare su un portafoglio clienti che copre una vasta area geografica: dall’Italia alla Russia, dagli USA alla Polonia, dal Regno Unito all’Olanda.

Rosangela Pacifico, in Bain & Company dal 2004, ha messo a disposizione dell’azienda le proprie capacità a servizio della practice Energy & Natural Resources, in cui si occupa soprattutto di Customer Strategy & Marketing.”

Paolo Cerini, forte di comprovate skill nelle Practice Advanced Manufacturing and Services e Performance Improvement, durante i 13 anni trascorsi nella società si è occupato principalmente di strategie industriali, organizzazione, miglioramento della performance operativa, project management, M&A, Post Merger Integration e Business Due Diligence.

Mauro Colopi, in azienda dal 2004, dopo aver maturato una notevole expertise nei settori di Enterprise Technology, Telecomunicazioni, Media e Technology, fornisce consulenza principalmente su ottimizzazione IT, sviluppo di NGAN, B2B full potential transformation, eccellenza commerciale e progettazione dei servizi. Negli ultimi anni, ha anche guidato numerose iniziative di due diligence per i clienti di private equity.

Stefano Fenili, leader nelle global practice di Bain per Retail e Performance Improvement e profondo conoscitore del settore dei beni di lusso e moda, vanta più di 200 progetti nel settore per aziende locali, internazionali e globali su temi che spaziano dalla strategia aziendale al miglioramento delle prestazioni.