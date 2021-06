Banca Generali, raccolta netta a 617 milioni di euro a maggio

La raccolta netta totale di Banca Generali a maggio si è attestata a 617 milioni di euro, confermando per il terzo mese consecutivo il trend di crescita, nonostante il periodo emergenziale. La raccolta complessiva rispetto all'anno prima registra quindi un +52%, mentre da gennaio sale a oltre 3 miliardi di euro. La raccolta del mese si conferma trainata dalle soluzioni gestite (342 milioni di euro nel mese e 1,95 miliardi da inizio anno). In particolare, tra i prodotti, continua l’accelerazione della domanda di contenitori finanziari e assicurativi (156 milioni nel mese e 837 milioni da inizio anno). La raccolta in fondi/ Sicav retail ha registrato 186 milioni nel mese, 1,1 miliardi da inizio con un forte contribuito da parte di Lux Im.

Inoltre, nel mese si segnala la crescita del risparmio amministrato: 374 milioni di euro, trainato dall’acquisizione di nuova clientela con una temporanea crescita dei conti correnti, che verrà riassorbita nel corso dei prossimi mesi. Infine, “si è confermata elevata” la domanda del servizio di consulenza evoluta a maggio: avviata su 132 milioni di nuovo masse (709 milioni di euro da inizo anno) ha raggiunto il totale di 6,7 miliardi di euro.

“La domanda di consulenza finanziaria rimane particolarmente sostenuta in generale e in particolare orientate alle soluzioni gestite”, ha commentato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. A fronte della crescita “in tutte le principali soluzioni d’offerta, siamo ottimisti sulle prospettive per i prossimi mesi”, ha concluso l’ad.