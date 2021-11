Banca PopSondrio, in nove mesi l'utile netto balza a 201,5 milioni

Banca PopSondrio verso la trasformazione in Spa: l'utile triplica sul 2020

La popolare valtellinese si avvia alla trasformazione in Spa, entro fine anno, registrando un utile netto di 201,5 milioni di euro per i primi nove mesi del 2021, più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie a una sostenuta crescita dei ricavi e alle minori rettifiche.

Il margine di intermediazione, in progresso del 25,8%, beneficia in particolare dell'apporto positivo del trading che balza a 100,7 milioni dai 4 milioni dell'anno scorso, periodo particolarmente colpito dalla crisi pandemica, si legge in una nota.

Il margine di interesse sale del 7,8% a 390,4 milioni e le commissioni nette del 12,7% a 258,9 milioni. Le rettifiche di valore nette scendono del 35,1% a 91,2 milioni "scontando significativi rilasci relativi a performance migliori rispetto alle attese sui prestiti oggetto di moratoria e sui crediti di firma", spiega la banca. Il costo del credito scende allo 0,40% da 0,65% dell'anno scorso.Sul fronte patrimoniale il Cet1 ratio a fine settembre è al 16,53% (phased-in) e al 16,44% (fully phased).

Per fine anno la banca si attende un Roe intorno all'8%. In merito alla trasformazione in Spa, l'istituto ricorda che una volta concluso l'iter di approvazione della Vigilanza sul nuovo statuto "il consiglio di amministrazione provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci che, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata a deliberare entro il 31 dicembre 2021".