Banche, niente più gap con i rivali europei. Ma pesa il nodo redditività

Nonostante la pandemia e la crisi finanziaria dell’ultimo decennio, che ha costretto molte realtà a una “pulizia di bilancio” e a “rafforzamenti patrimoniali”, i più grandi istituti bancari italiani a livello di solidità non hanno nulla da invidiare a vicini europei: lo sostiene il governatore di Banca d’Italia Visco in occasione dell’intervento svolto a Palazzo Koch: “Per i maggiori gruppi classificati come significativi la distanza media degli altri paesi pe patrimonializzazione e qualità dei prestiti si è sostanzialmente annullata”, afferma Visco.

La conferma arriva direttamente dai numeri: negli ultimi cinque anni il Cet 1 ratio delle principali banche domestiche- il rapporto tra capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il rischio- riporta Il Sole 24 Ore- è salito di oltre 3% in media al 15,5%: si tratta del maggior balzo annuo dal 2007 a oggi, dopo il 2017. A giocare a favore: la distribuzione dei dividendi nel 2019 e nel 2020 da parte della Bce, il rafforzamento dei bilanci delle banche italiane durante il corso del 2020, ma anche l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti, al netto delle rettifiche di valore, che è scesa al 2,2%, conclude Il Sole 24 Ore.

Ma, oltre a ciò, ci sono delle incertezze che guardano al futuro: la pandemia ha pesato sulle insolvenze e a partire dall’ultimo trimestre del 2020 “i nuovi crediti deteriorati stanno aumentano, seppur lievemente” e “potrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi”. Infine, Visco ha parlato della redditività (Roe), un tema a lui caro, che complici i “bassi tassi di interesse, i costi elevati e la più intensa concorrenza alimentata dall’applicazione delle tecnologie digitali all’offerta di servizi finanziari”, è atterrato dal 5% al 1,9%, riporta Il Sole 24 Ore. Che cosa è stato determinante? L’aumento delle rettifiche di valore sui crediti (+33%): un elemento che spiega “circa i due terzi della riduzione del Roe”, spiega Visco. Di fronte a tale impoverimento della capacità di “remunerare il capitale”, le banche devono “riorganizzare i processi produttivi e distributivi per migliorare l’offerta e ridurre i costi”, afferma Visco. Se prima della pandemia era una “priorità” ora una “condizione necessaria”.