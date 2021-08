Banchieri paperoni in aumento in Italia: incassano quasi 2 mln di euro l'anno

Banchieri italiani milionari in crescita del 17%: nel 2019 passano da 206 a 241: Il report Eba

Aumentano i manager milionari nel sistema bancario italiano: secondo il report dell'Autorità bancaria europea (Eba) nel 2019, i dirigenti con compensi superiori al milione di euro, sono cresciuti del 17%, passando così da 206 a 241, dividendosi complessivamente 419 milioni di euro.

Il rapporto che tiene conto della situazione europea globale evidenzia come per gli altri Paesi, incluso il Regno Unito, i milionari sono rimasti stabili: aumento dello 0,5% a quota 4.963, di cui il 70,9%, pari a 3.519, che si concentra nel Paese della Brexit. Tra gli altri big Ue la Germania registra invece un aumento modesto del 9,3%, mentre la Francia, più vicina all'Italia, registra una crescita del del 15,3%, passando da 234 a 270.

"L’aumento dei top earners è risultato principalmente dall’impatto del trasferimento del personale dal Regno Unito alla Ue come parte dei preparativi per la Brexit", scrive l'Eba. La maggior parte dei manager più benestanti vivono infatti nei principali finanziari come Francoforte, Parigi e Milano.

Ma nel concreto quanto incassano questi top manager? Per l'Italia il compenso si attesta intorno ai 1,74 milioni di euro, come per Francia e Germania, leggermente più basso però rispetto alla Spagna con 2,3 milioni e al Regno Unito con 2,07 milioni. Ad essere più retribuito è il settore dell'investment banking.