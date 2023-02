Banco Bpm, accordi segreti per entrare in Cda. Da Enpaia a Enpaf, chi ci sarà

Banco Bpm, accordi segreti per entrare nel Consiglio di Amministrazione

Da circa due mesi abbiamo avuto modo di assistere alla modifica degli assetti di governance del Banco Bpm che ha visto l’ingresso di nuove realtà portando avanti e concludendo il riassetto di bancassurance avviato circa un anno fa. Ormai non è più una novità l’ingresso di nuove realtà tra cui casse previdenziali, fondazioni bancarie e altre realtà minori insieme a Credit Agricole che risulta essere il primo socio. Una questione che si sta sempre più consolidando e che presto arriverà alla chiusura nelle prime settimane di febbraio.

La partita per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione si giocherà in questi giorni e sembra che le carte siano state già date. Il mazziere è proprio Banco Bpm, nella figura di Tononi in persona, che avrebbe già deciso chi sta al gioco e chi invece resta ai margini. Risulterebbe una procedura del tutto scorretta quella che si sta svolgendo per l’assegnazione dei posti all’interno del nuovo CdA che potrebbe accendere i riflettori del faro Consob proprio nei giorni decisivi.

“La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione - scrive Consob - può infatti presentare alcuni rischi, più evidenti in società a proprietà concentrata e soprattutto in presenza di azionisti di controllo, in termini di scarsa trasparenza del processo di selezione delle candidature e di formazione della lista, con conseguente possibile alterazione dei meccanismi di corretta competizione tra liste.”

E proprio in tema di scarsa trasparenza ci potremmo ritrovare con l’assegnazione dei posti nella nuova governance già ben definita grazie a presunti accordi presi con i soci, che vedrebbero già definito non solo l’assetto del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, ma anche delle società controllate.

E la scelta di assegnazione potrebbe variare non solo in ordine al peso del socio, ma anche alla data d’ingresso di quest’ultimo. Il paradosso potrebbe prevedere infatti che gli ultimi arrivati, avendo magari un peso maggiore, potrebbero ricevere, addirittura, qualcosa in meno rispetto ad altri proprio perché con meno tempo a disposizione per scendere a patti e giocarsi la spartizione delle cariche con metodi poco ortodossi.

I posti al tavolo sono pochi, ma le scelte sarebbero già state fatte tutte o quasi. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la presidenza stia negoziando i nomi all’interno del nuovo CdA con modalità non proprio istituzionali. Queste raccontano infatti di incontri “segreti” dei quali ne sarebbero a conoscenza esclusivamente gli interlocutori interessanti.

“Si richiama l’attenzione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nonché dei loro azionisti su alcuni aspetti che si ritengono rilevanti per gestire il processo di formazione e presentazione di una lista. In particolare si evidenzia l’importanza di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche mediante una adeguata verbalizzazione delle riunioni…” e chissà mai se le promesse che sarebbero state fatte ad Enpam di un posto in CdA per il suo Presidente, carente dei requisiti necessari, e di un posto per Canavesio, CRT, alla luce di un patto tra casse di previdenza (Enpam e Inarcassa) e fondazioni bancarie, con un posto assegnato cadauna troveranno mai riscontro nei verbali.

La suddivisione delle nomine proseguirebbe poi in questo modo: le casse di previdenza e le fondazioni bancarie, come detto, poiché pesano circa il 10% avrebbero quindi due posti all’interno del CdA, già definiti. Credit Agricole, con Maioli al comando della trattativa, avrebbe riservati 2 posti, ma si parla di un patto con le restanti casse di previdenza (Enasarco, Enpaia, Enpaf) con un posto quindi indicato dal gruppo bancario e uno scelto dalle casse.

I tre soci di minoranza invece, con Assogestioni, pare si stiano spartendo i 3 posti rimanenti. Gli ulteriori 8 posti sarebbero per il CdA uscente, con Tononi e Castagna confermati e il Vice Presidente Paoloni che si starebbe dando un gran da fare per rimanere nel board ma che sembrerebbe destinato a Banca Agros.

Attività che, se confermate, non rispetterebbero quelle che sono le linee guida dettate dalla Consob. L’autorità di vigilanza infatti richiede che nei dialoghi con i soci sia redatta opportuna verbalizzazione, rispettando i criteri di trasparenza, e soprattutto siano verificati i requisiti di ognuno.

Ma soprattutto si parla di “gestione della fase di interlocuzione con i soci richiamando l’attenzione “sull’importanza di un processo trasparente e documentato, con sintetica verbalizzazione degli incontri con gli azionisti, che tenga anche conto dell’eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti… inoltre si richiama l’attenzione sull’opportunità che la consultazione con i soci abbia per oggetto i criteri quali-quantitativi da seguire per l’individuazione della composizione ottimale complessiva del CdA e dei profili più idonei a ricoprire la carica di amministratore”. Tutto perfettamente in linea con la realtà.