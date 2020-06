Banco Cesare Ponti, board rinnovato: Anelli, Bonante e Caniato nel nuovo Cda

Banco Cesare Ponti, board rinnovato: in Cda entrano Anelli, Bonante e Caniato

L’Assemblea dei Soci di Banca Cesare Ponti, riunitasi in data odierna, ha eletto i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, essendo il precedente giunto al termine del mandato. Entrano nel Consiglio dell’istituto di credito milanese, appartenente al Gruppo Banca Carige, il Professor Franco Anelli, giurista e Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Avvocato Grazia Bonante, esperta di diritto bancario e consulente di importanti realtà creditizie italiane ed internazionali, ed il Dottor Gianluca Caniato, Dirigente Finanza del Gruppo Banca Carige, mentre sono stati confermati il Dottor Cesare Ponti alla Presidenza e l’Amministratore Delegato, Dottor Maurizio Zancanaro. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio 2023.

Le parole del presidente Ponti

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Consiglio al Professor Anelli, all’Avvocato Bonante e al Dottor Caniato - dichiara il Presidente Cesare Ponti - La nostra banca ha oggi un cda di altissimo profilo, coerente con la sua storia e con gli obiettivi a cui guarda per il futuro”. “Siamo grati agli Azionisti per aver indicato in Consiglio di Amministrazione personalità di grandissima professionalità e prestigio – afferma l’Amministratore Delegato Maurizio Zancanaro – È una scelta che conferma la mission affidataci dal piano industriale dello scorso anno e che rappresenta un passo determinante per portare Banca Cesare Ponti ad affermarsi tra i primi player italiani nel Wealth Management”