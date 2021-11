Bce, inflazione in rialzo entro la fine dell'anno: "Pronti a intervenire"

Bce, si rafforza la crescita in Europa, restano i rischi da rincari energetici

L’economia dell’area dell’euro ha proseguito la sua "ripresa vigorosa, sebbene a un ritmo in certa misura più moderato". Nel bollettino economico la Bce spiega che "nel breve periodo le strozzature dal lato dell’offerta e l’incremento dei prezzi dell’energia rappresentano i principali rischi per il ritmo della ripresa e per le prospettive di inflazione".

Dunque, "il protrarsi delle carenze dell’offerta e dei più elevati prezzi dell’energia potrebbe rallentare la ripresa". Ripresa, scrivono nero su bianco gli esperti della banca centrale, che comunque "continua a dipendere dall’andamento della pandemia e dagli ulteriori progressi nelle vaccinazioni".

Inoltre, "a causa dell’aumento dell’inflazione dei beni alimentari ed energetici", che riflette il rimbalzo dei prezzi dai bassi livelli su cui si collocavano subito dopo l’insorgere della pandemia di Covid, "le pressioni sui prezzi rimangono elevate" anche se la tendenza si ritiene "sia di natura temporanea".

Bce, inflazione sopra al 2% più a lungo del previsto: "Pronti a intervenire"

L’inflazione nell’area dell’euro "è salita al 3,4 per cento a settembre e dovrebbe aumentare ulteriormente nell’anno in corso - si legge nel bollettino - l’attuale fase di rialzo durerà più a lungo di quanto inizialmente atteso, ma si prevede che nel corso del prossimo anno l’inflazione si riduca".

In questo contesto, il Consiglio direttivo "è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo fissato dalla Bce del 2% nel medio termine".

(Seguono i rischi da strozzature e caro energia...)