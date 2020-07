Bce, Lagarde accelera sulla lotta al climate change con un il Qe

Una parte del bazooka del quantitative easing per la lotta al climate change. Come il governatore della Bank of England Andrew Bailey, anche Christine Lagarde apre le porte all'utilizzo del programma di acquisto di asset da 2,8 trilioni di euro per perseguire obiettivi ecologici. "Voglio esplorare tutte le strade disponibili per combattere i cambiamenti climatici", ha spiegato infatti il presidente della Bce in una video intervista sul Financial Times.

"Questo è qualcosa cui tengo fortemente", ha aggiunto il numero uno dell'Eurotower, aprendo le porte all'utilizzo del programma di acquisto asset da 2,8 trilioni di euro per perseguire obiettivi ecologici. E' la prima volta che il presidente della Bce si impegna a esaminare modifiche "più ecologiche" a tutte le operazioni della banca centrale, compresi gli acquisti di attività. La mossa renderebbe la Bce la prima grande banca centrale a utilizzare un programma di acquisto di obbligazioni di punta per perseguire obiettivi "verdi". La Bce, secondo Lagarde, "deve esaminare tutte le linee di business e le operazioni in cui siamo impegnati al fine di affrontare i cambiamenti climatici, perchè alla fine dei conto quello che conta è il denaro".

Gli attivisti ambientalisti hanno invitato la Bce a modificare il suo programma di acquisto di attività vendendo obbligazioni emesse da società ad alta intensità di carbonio e aumentando gli acquisti di obbligazioni verdi. Tuttavia, i critici affermano che spetta ai politici, non alle banche centrali, decidere quali società favorire e quali penalizzare. La Bce esaminerà il modo di affrontare i cambiamenti climatici nell'ambito della revisione strategica avviata da Lagarde all'inizio dell'anno.

"Ho dei figli, ho dei nipoti. Non voglio solo affrontare quegli occhi meravigliosi, chiedendo a me e agli altri: Che cosa hai fatto?", ha detto Lagarde al FT. Anche altre banche centrali sono sotto pressione per fare di piu' sulle questioni ambientali. Andrew Bailey, governatore della Bank of England, ha dichiarato all'inizio di questo mese che considerera' l'inclusione delle considerazioni sui cambiamenti climatici come un fattore negli acquisti di obbligazioni societarie al termine della crisi del coronavirus.

La Federal Reserve americana è invece rimasta ampiamente fuori dal dibattito. Dopo aver avvertito che la pandemia avrà' probabilmente un impatto duraturo sul commercio globale e sulle catene di approvvigionamento, Lagarde ha aggiunto: "Puo' darsi che questa particolare crisi trasformerà la nostra percezione della globalizzazione, della prossimita', delle filiere corte del controllo sui singoli destini".

"L'intera serie delle relazioni e dei modelli di business dei Paesi dovra' essere rivisitata", ha osservato E in un evidente cenno al forte ricorso alle esportazioni di economie europee come la Germania, ha rilevato: "I paesi non possono essere guidati e sostenuti esclusivamente dal commercio". Gli stimoli approvati dalla Bce, secondo Lagarde, hanno "dimostrato la loro efficienza, la loro efficacia", aggiungendo che i mercati finanziari si sono "calmati enormemente" dopo "un quasi attacco" all'inizio della pandemia. Tuttavia, ha avvertito che la ripresa sara' limitata, incerta e frammentata poiche' alcuni paesi si sono ripresi piu' rapidamente di altri.