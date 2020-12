Bce, Lagarde aumenta la dotazione del Pepp di 500 mld a 1850 miliardi

Un'estensione sia quantitativa che temporale del programma pandemico di acquisto di titoli di Stato e tre nuove aste di liquidità per le banche. Come atteso dal mercato sono queste le leve che la Bce ha deciso di azionare nell'ultima riunione dell'anno del Consiglio direttivo per cercare di riportare l'inflazione vicina al target del 2% annuo, obiettivo reso difficoltoso dal sopraggiungere della pandemia di Covid che ha rallentato l'attività economica dell'Eurozona.

