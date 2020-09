Bce: “Misure straordinarie temporanee. Prestiti? Roma ha usato meno garanzie"

"Un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato rimane essenziale alla luce della forte contrazione dell’economia dell’area dell’euro, anche se le misure adottate dovrebbero essere mirate e temporanee". È quanto emerge dall'ultimo bollettino mensile della Bce, secondo il quale "le misure di bilancio di ampia portata adottate nel corso del 2020 hanno condotto a un corrispondente peggioramento del saldo primario corretto per gli effetti del ciclo, il quale si aggiunge a una componente ciclica negativa che rispecchia il deterioramento della situazione macroeconomica. Ci si attende che il successivo miglioramento sia trainato dalla graduale revoca delle misure di emergenza e da un miglioramento della situazione congiunturale".

"Sia il pacchetto sulle tre reti di sicurezza da 540 miliardi di euro approvato dal Consiglio europeo - si legge ancora nel rapporto - sia il pacchetto Next Generation EU della Commissione europea, che con la sua dotazione di 750 miliardi di euro potrà sostenere in modo significativo le regioni e i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, sono accolti con grande favore". "La pandemia di coronavirus - prosegue il rapporto della Bce - continua ad avere un impatto straordinariamente ampio sulle finanze pubbliche dell’area dell’euro. Il costo di bilancio delle misure di contenimento è stato molto elevato per tutti i paesi dell’area dell’euro, anche se l’onere e la capacità di risposta variano da un paese all’altro. Secondo le proiezioni, il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche dell’area dell’euro dovrebbe aumentare in modo significativo per effetto del rallentamento economico e del considerevole sostegno di bilancio, raggiungendo l’8,8 per cento del Pil nel 2020, rispetto allo 0,6 per cento del 2019. Il rapporto disavanzo/Pil dovrebbe scendere al 4,9 per cento del Pil nel 2021 e al 3,6 per cento nel 2022".

Quanto all’uso delle garanzie pubbliche sui prestiti, la Bce comunica che il dato varia da paese a paese, con un utilizzo più corposo in Spagna e in Francia, mentre importi inferiori sono stati utilizzati in Italia e in Germania. "A partire dall’attuazione dei programmi in aprile - si legge ancora nel rapporto - le imprese hanno ottenuto circa 120 miliardi di euro di prestiti garantiti in Francia e circa 100 miliardi in Spagna. Rispetto all’indebitamento lordo delle società non finanziarie, il tasso di utilizzo è stato più elevato in Spagna (circa l’11% dell’indebitamento lordo), e quindi in Francia (con il 5% circa dell’indebitamento lordo). Per contro, l’utilizzo è stato più moderato in Italia (attorno a 55 miliardi di euro, pari a circa il 4% dell’indebitamento lordo) e in Germania (circa 45 miliardi di euro, corrispondenti all’incirca al 2% dell’indebitamento lordo)". "In Italia - spiega ancora la Bce - lo scarso ricorso finora riscontrato riflette principalmente le difficoltà operative inizialmente presenti dal lato dell’offerta. Tale situazione si è gradualmente risolta e a luglio e agosto l’erogazione mensile di queste tipologie di prestiti è stata più elevata in Italia che negli altri paesi".