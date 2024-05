Benetton, approvato rosso di 230 mln. Lascia Renon, chi è il nuovo Ad Sforza

Benetton, lascia Renon: chi è il nuovo Ad Sforza che lavorò fianco a fianco all'Ilva con il Ceo di Edizione Laghi

Il gruppo Benetton chiude il 2023 con un rosso di 230 milioni di euro. A quanto risulta secondo una nota informale consultata da Affaritaliani.it su fonti di Benetton Group, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio consultivo 2023, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 18 giugno 2024.

Tra i principali dati di bilancio, il gruppo presenta un Ebit pari a -113 milioni di euro, a fronte di un fatturato di 1,09 miliardi di euro. Il risultato netto, come anticipato prima, registra un rosso di 230 mln di euro (dovuto anche a 150 milioni di svalutazioni). Mentre per quanto riguarda il patrimonio netto, il marchio di abbigliamento può contare su 105 milioni di euro.

L’azionista Edizione supporterà il piano di riorganizzazione e rilancio di Benetton Group stanziando 260 milioni di euro nei prossimi anni. Non solo. Negli scorsi tre anni Edizione ha stanziato 350 milioni di euro a favore delle attività di Benetton Group.

Benetton, lascia Renon. Ecco chi è il nuovo Ad Claudio Sforza

Non solo i conti. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore delegato Massimo Renon, del presidente Luciano Benetton e di tutto il consiglio di amministrazione, il cui mandato era in scadenza. Un nuovo consiglio sarà nominato ex novo durante l'assemblea convocata per il prossimo 18 giugno.

Nella stessa data, successivamente all'assemblea per l'approvazione del bilancio e la nomina del nuovo consiglio, che vedrà l'assenza degli esponenti della famiglia Benetton a favore di manager indipendenti, sarà nominato il nuovo amministratore delegato incaricato di ristrutturare e rilanciare l'azienda di abbigliamento. Come scrive Repubblica, il prescelto è Claudio Sforza, attualmente manager di Astaldi e con un ricco background nei vertici di industrie come Ilva, Poste, Wind e Gamenet.

Laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso La Sapienza di Roma nel 1981, pesa sulla nomina la collaborazione proprio con Enrico Laghi, amministratore delegato di Edizione, nelle acciaierie Ilva. Ha iniziato la sua carriera professionale in Pfizer, per poi assumere ruoli di rilievo in Italcable e Telecom Italia.

Dopo un periodo in Wind, ha lavorato come direttore finanziario in Poste Italiane e successivamente come amministratore delegato di Postel. Ha poi guidato Gamenet prima di essere coinvolto nel rilancio di Astaldi, incarico che ora, appunto, abbandonerà per concentrarsi sul gruppo di abbigliamento Benetton.