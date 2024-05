"Luciano Benetton un uomo estremamente solo. Trapela tristezza..."

Caso Benetton, parla Patrick Trancu, crisis advisor: "Management inadeguato, ma non si può dire che Luciano sia stato una vittima"

"Un uomo estremamente solo." Così Patrick Trancu, esperto di crisis management, interpellato da Affaritaliani.it, descrive Luciano Benetton, il cofondatore di Benetton Group che in un’intervista al Corriere della Sera punta il dito contro l’attuale dirigenza del gruppo accusandola di una gestione disastrosa, e colpevole, a suo dire, di un disavanzo di circa 100 milioni di euro.

Il fondatore del gruppo veneto afferma di essere stato tradito: "Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava", sottolinea. Accuse pesanti quelle di Benetton in un'intervista che puntava a lasciare il segno, e che secondo Patrick Trancu: "Fa parte di una strategia di comunicazione che è stata messa a punto per annunciare la situazione in cui si trova adesso l'azienda". Aggiungendo che "è stata fatta una scelta di comunicazione molto precisa, quella di rilasciare un'intervista e annunciare anche l'intenzione di fare un passo indietro rispetto a un'azienda così legata al nome dei suoi fondatori".

Effettivamente, Benetton, che ha da poco compiuto 89 anni, ha dichiarato che lascerà la carica di presidente e, senza nominarlo esplicitamente, ha fatto alcuni riferimenti a Massimo Renon, amministratore delegato dell’azienda, attribuendogli le responsabilità degli attuali problemi economici. Tuttavia, l'impressione è che, sebbene l'intervista riguardi il management, la questione sembri ridursi a contese interne alla famiglia Benetton.

"Dall'intervista emerge una sensazione di grande solitudine, al di là della situazione in sé", afferma Trancu. "Ho percepito un uomo estremamente solo e profondamente amareggiato da scelte sbagliate". "A livello umano l'intervista genera una profonda tristezza, soprattutto se pensiamo alla parabola di quest'uomo che è stato uno dei più grandi imprenditori del Paese e una bandiera del Made in Italy nel mondo. Trasmette la sensazione di un uomo molto solo".

Quando gli viene chiesto dove fosse l’errore per essersi affidato a persone così inesperte, Benetton, presidente del gruppo fino al 2012 e di nuovo dal 2018, risponde che i manager "hanno deciso volontariamente di tenere nascosta la realtà dei fatti, omettendo informazioni preziose". È quindi Benetton vittima di un management che ha voluto tenerlo all'oscuro? "Non si può dire che sia stato una vittima, non è una caratterizzazione corretta; se l'azienda è tua, sei preposto a vigilare a prescindere dai ruoli", commenta Trancu.

D'altra parte, secondo l'esperto di gestione e comunicazione di crisi, bisognerebbe guardare al di là dell'intervista e riflettere sul passato, soprattutto al coinvolgimento della famiglia nel crollo del ponte Morandi. Difatti i Benetton, attraverso Atlantia (ora Mundys ndr), erano azionisti di maggioranza della società Autostrade per l’Italia. "Questa crisi che ha coinvolto la famiglia Benetton non è mai stata risolta. Già all'epoca mi chiedevo come la tragedia avrebbe impattato tutto il Gruppo, anche la parte dell'abbigliamento."

E conclude: "Sono state fatte scelte sbagliate a livello manageriale e mi chiedo, allora, se queste scelte errate siano un proseguimento di un percorso che non si è mai risolto e che quindi ha poi portato, per i suoi risvolti psicologici, a commettere una serie di gravi errori, tra cui anche quello di una scelta di un management inadeguato, secondo quanto affermato da Luciano Benetton".