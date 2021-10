Big tech, macinano 27 mln al giorno: sul podio Amazon, Google e Microsoft

Big tech sempre più forti: nel 2020 hanno guadagnato il triplo rispetto al 2018

Non si arresta la corsa dei grandi colossi del web: dopo il periodo d'oro vissuto grazie alla pandemia, non tolgono il piede dall'acceleratore e si confermano campioni di ricavi e redditività. Secondo l'indagine presentata da Mediobanca sulle 25 software and web companies mondiali i colossi tecnologici sono arrivati a guadagnare ben 27 milioni al giorno, con un fatturato aggregato che tocca oltre i 9 miliardi.

Una crescita confermata anche nel primo semestre 2021: il fatturato arriva a 667 miliardi di euro, in crescita del 31,1%. Non solo ricavi, ma anche i margini crescono a doppia cifra: rialzo del 49,6% del margine operativo netto sul primo semestre 2020 e dell'80% gli utili netti.

A detenere il "bottino" più ingente tre grandi colossi: Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft. L'intero fatturato 2020 ammontava a 1.153 miliardi, con la prima che da sola ne concentra oltre un quarto. Stati Uniti e Cina i protagonisti della crescita, rispettivamente con undici e otto società. A seguire il Giappone, la Corea del Sud. Mentre in Italia le controllate delle big tech, concentrate tra Milano e Monza-Brianza insieme valgono 4,6 miliardi di euro.