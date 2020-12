Bitcoin, massimo storico: a 23.400 $, nel 2020 oltre 200% di rialzo

Giovedì il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record toccando i 23.400, prolungando il rally selvaggio del 2020 che ha visto il valore della criptovaluta più che triplicato. Secondo gli anlasti del mercato crittografico Coin Metrics, la valuta digitale pè aumentata del 12% a 23.421 dollari, portando i guadagni da inizio anno a oltre il 200%. Mercoledì, il Bitcoin aveva battuto il record di 20.000 dollari. I numeri record indicano un aumento della domanda da parte degli investitori istituzionali, che propongono il bitcoin come copertura contro l'inflazione come accade per l'oro.