Bitcoin, PayPal lancia il trading in Uk: criptovalute di nuovo sopra 50mila $

Bitcoin vola sopra i 50mila dollari e il colosso PayPal lancia l'acquisto e la vendita di criptovalute

Mentre la regina delle criptovalute torna di nuovo sopra quota 50mila dollari, dopo essere scesa a 30mila dollari a fine luglio, sfiorando i 46mila dollari a inizio mese, il leader statunitense dei pagamenti digitali, che offre servizi di trasferimento di denaro online, PayPal, apre alla possibilità di acquistare e vendere criptovalute attraverso la propria piattaforma. Una "prima volta" che verrà sperimentata, per ora, nel Regno Unito. I suoi clienti potranno scegliere tra quattro tipi di criptovaluta: bitcoin, ether, litecoin e bitcoin Cash. Verrà poi aggiunta una nuova scheda alla piattaforma PayPal, spiega il colosso americano, in grado di mostrare i prezzi delle valute in tempo reale, includendo informazioni sulle criptovalute, inclusi i potenziali rischi, ha spiegato il gigante americano.Il nuovo servizio partirà questa settimana e sarà disponibile sia tramite l'app PayPal che sul sito.

Con questa mossa, il gigante dei pagamenti online, spera di poter diffondere una maggior consapevolezza sul funzionamento delle criptovalute: la loro popolarità, negli ultimi anni, è salita alle stelle, nonostante la loro volatilità e le preoccupazioni per l'impatto ambientale. "La pandemia ha accelerato il cambiamento e l'innovazione digitale in tutti gli aspetti della nostra vita, compresa la digitalizzazione del denaro e una maggiore adozione da parte dei consumatori di servizi finanziari digitali", ha dichiarato Jose Fernandez da Ponte, vicepresidente e amministratore delegato di blockchain, crypto e digital currencies su PayPal. PayPal ha "l'opportunità e la responsabilità uniche di aiutare le persone nel Regno Unito a esplorare la criptovaluta". "Ci impegniamo a continuare a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione nel Regno Unito e in tutto il mondo per offrire il nostro supporto e contribuire in modo significativo a plasmare il ruolo che le valute digitali svolgeranno nel futuro della finanza e del commercio globale", ha aggiunto da Ponte. Negli Stati Uniti, PayPal ha lanciato un servizio simile, che consente anche agli utenti di effettuare acquisti presso le aziende partecipanti utilizzando la criptovaluta, una funzionalità che deve ancora essere rilasciata nel Regno Unito.