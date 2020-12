Bitcoin, record a 28.599,99 dollari: valore quasi quadruplicato in un anno

Bitcoin, scatta il record a 28.599,99 dollari

Il bitcoin ritocca ancora il proprio record, salendo oggi a 28.599,99 dollari, un valore che quasi quadruplica in un anno. Questo grazie all'alto interesse dimostrato dai grandi investitori e alla disponibilità limitata. A oggi vale 27.863 dollari, in rialzo del 3,7% da ieri. La capitalizzazione del bitcoin e' ora di oltre 518 miliardi di dollari, secondo il sito di settore CoinMarketCap. Solo il 16 dicembre scorso, il bitcoin superava per la prima volta i 20.000 dollari. Il 30 novembre, il bitcoin raggiungeva i 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari che resisteva da quasi tre anni. Il prezzo del bitcoin, dopo il record toccato alla fine del 2017, era poi crollato, in un anno, a 4.000 dollari.