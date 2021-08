Il bitcoin torna sopra i 50mila dollari ma ormai non è più una notizia

Il Bitcoin è tornato sopra i 50.000 dollari per la prima volta in tre mesi? Ormai non è più una notizia e la cosa non ci sorprende affatto, spiega Orlando Merone (in foto). Era già accaduto prima a febbraio e poi ancora sia a marzo che ad aprile. Fra l’altro, questa ennesima rivalutazione avviene dopo una crescita del 60% rispetto ai minimi di luglio. Nel frattempo, Ethereum sta rafforzando sempre più la propria posizione, mentre altre criptovalute come Cardano, Chainlink o Polkadot stanno facendo gioire diversi investitori. Questa è la dimostrazione che, come diciamo da tempo, le criptovalute sono qui per restare e il 2021 è decisamente l'anno della loro consacrazione come realtà mainstream per tutti i tipi di investitori, sia retail che istituzionali. Gli investitori di lunga data ricorderanno positivamente quest’annata, anche perché se gli asset prendono piede in questo modo, la volatilità tende a ridursi insieme alla possibilità di rivalutazione, che comunque continua a rivelarsi maggiore rispetto ad ogni altro bene disponibile.