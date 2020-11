Black Friday: attese spese in aumento a 1,5 miliardi. Crisi dei negozi fisici

Black Friday, attese spese in aumento a 1,5 miliardi

Tra Black Friday e cyber Monday, dalle stime del Sole 24 ore, gli italiani spenderanno in shopping online 1,5 miliardi. Un anno anomalo, con un Black Friday insolito, che dura in realtà da quasi un mese, e a causa dei divieti governativi finisce con il premiare soprattutto le piattaforme dell’online mentre la maggior parte del commercio è obbligato a restare chiuso a causa dei vincoli del Dpcm. “Rallenta rispetto agli altri anni in tasso di crescita, al 15% contro circa il 20% del 2019- dice Valnetina Pontiggia responsabile dell’Osservatorio B2c Netcomm-Politecnico di Milano al Sole 24 Ore- L’ecommerce risentirà anche della contrazione dei consumi nei servizi, turismo e trasporti”. Se nelle ultime settimane l’online ha fatto il pieno di ordini e nei prossimi quattro giorni ci sarà uno sprint, con la domanda in netta crescita pari a un +40% sul 2009. Uno studio Compass, riportato dal Sole 24 Ore, evidenzia poi che l’84% degli italiani comprerà soprattutto online. Si acquistano i regali per il Natale con un budget medio di 284 euro (-7%).

Black Friday, crisi dei negozi fisici: #Comprosottocasa

Ad agonizzare sono i negozi fisici. Confcommercio, fa sapere il Sole 24 Ore, ha lanciato la campagna #Comprosottocasa, invito a sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato mentre l’associazione delle imprese del commercio moda- Confesercenti evidenzia che da inizio settimane oltre 410 milioni di euro di spesa passano al web a causa della chiusura dei negozi fisici, con un forte squilibrio concorrenziale per giochi e giocattoli. Così l’associazione ha presentato un esposto all’Antitrust per segnalare la grave distorsione della concorrenza portata dalle norme anti-contagio.

Black Friday: sostenibilità e acquisti consapevoli

C’è poi il fattore sostenibilità a giocare un ruolo fondamentale. Sui consumatori si punta a stimolare l’acquisto di prodotti più consapevoli, fornendo trasparenza nelle informazioni e un’offerta che risponde ai criteri di sostenibilità. Un impegno, sottolinea Federdistribuzione che spazia dall’ambiente all’economia circolare e coinvolge l’efficientamento energetico, il rapporto con le persone, i clienti e le comunità locali, la filiera dei fornitori e il mondo agricolo.