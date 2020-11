Black Friday, Confesercenti a Conte: "Posticipo al 4 dicembre come in Francia"

Black Friday: l'appello di Confesercenti a Conte

Confesercenti lancia un appello al governo perche' venga posticipato il black friday. "In Francia - scrive Confesercenti in una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si è già intervenuti sulla questione. E dopo la moral suasion del Governo, sia la grande distribuzione organizzata sia Amazon hanno accettato di posticipare la data del Black Friday al 4 dicembre, poco dopo la prevista riapertura dei negozi indipendenti. Una soluzione a nostro avviso opportuna, che da' a tutte le forme di distribuzione una chance di competere per il Black Friday, ormai diventato uno degli eventi commerciali più importanti dell'anno. E che, se fosse applicata anche in Italia - conclude - avrebbe un grande valore per le piccole imprese, anche simbolico, permettendo loro di recuperare un po' di fiducia".