Bnl-Bnp, i sindacati: il dato aziendale sullo sciopero è ridicolo

La protesta delle organizzazioni sindacali contro le esternalizzazioni del piano industriale

Bnl ha comunicato un "dato assolutamente ridicolo" sull'adesione allo sciopero di ieri contro il piano industriale. Lo si legge in una nota in cui le organizzazioni dei lavoratori sottolineano che "la Bnl, dopo aver tentato goffamente e scandalosamente di boicottare lo sciopero, ricorrendo ad ogni genere di ostruzionismo e non rinunciando a forme di becero pseudo-crumiraggio, ora la spara grossa sul tasso di adesione allo sciopero, rendendo pubblico un dato, il 29,8%, assolutamente ridicolo". Secondo i sindacati "sui territori l'80% di filiali chiuse e gli uffici deserti sono un dato inconfutabile".

"Bnl - proseguono - accetti la sfida e spieghi com'è stato computato il tasso di adesione". "Ci dica, ad esempio - aggiungono - quanti sono in termini assoluti gli aderenti allo sciopero, quanti sono stati i presenti sul luogo di lavoro, quanti i colleghi in malattia, in ferie, in aspettativa e in smart working, o semplicemente taccia, perchè l'oltraggio verso le sue donne e i suoi uomini ha superato davvero ogni limite di decenza".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Bnl - sottolineano le organizzazioni sindacali - non si sono fatti intimorire finora dall'arroganza e dalla spregiudicatezza di un management senza scrupoli, e non si faranno scoraggiare oggi da questo vergognoso tentativo di rendere vana l'azione di lotta e solidarietà che ha unito il popolo della Bnl".

"Il sindacato - proseguono i rappresentanti dei lavoratori - con vigore rinnovato dall'entusiastica adesione all'azione di lotta, continuerà agguerrito una battaglia che, per esclusiva volonta' dell'amministratore delegato e del suo advisor, del Coo e dell'azionista, sara' necessariamente ancora più cruenta".

"Le organizzazioni sindacali - concludono Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin - raccogliendo molto serenamente la plateale sfida lanciata dall'azienda, si impegnano sin da subito affinchè le grida di dissenso dei lavoratori arrivino in tempi rapidi ancora più chiare e manifeste".