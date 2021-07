Bnl, nel secondo trimestre utile lordo a 120 milioni, in crescita del 27,1%

Bnl, gruppo Bnp Paribas, incassa un secondo trimestre in crescita: grazie al miglioramento dell’attività commerciaale l’utile ante imposte registra 120 milioni, in crescita del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli impieghi sono in aumento dell’1,1% rispetto al secondo trimestre 2020, trainati soprattutto dall’aumento dei crediti erogati alla clientela retail. Al netto dei crediti deteriorati, l’aumento degli impieghi è del 2,9%. I depositi crescono del 13,1% rispetto al secondo trimestre 2020, con un incremento in tutti i segmenti di clientela.

La raccolta indiretta aumenta del 12,0% rispetto al 30 giugno 2020, grazie a un significativo incremento delle masse nei fondi di investimento (+19,0% rispetto al 30 giugno 2020), che beneficiano dell’andamento favorevole dei mercati, e di un aumento della raccolta nell’assicurazione sulla vita (+7,5% rispetto al 30 giugno 2020). La raccolta netta del Private Banking è di ottimo livello (più di 0,9 miliardi di euro). Il margine di intermediazione è in aumento del 3,1% rispetto al secondo trimestre 2020, attestandosi a 669 milioni di euro. Il margine di interesse è in calo del 2,0%, con l’impatto del contesto di tassi bassi parzialmente compensato dall’effetto della crescita dei volumi.

Le commissioni aumentano dell’11,0% rispetto al secondo trimestre 2020, grazie alla crescita molto intensa delle commissioni finanziarie, sostenute dall’aumento delle transazioni e della raccolta indiretta. I costi operativi, pari a 435 milioni di euro, sono in aumento del 3,0% rispetto al secondo trimestre 2020, soprattutto per effetto della ripresa dell’attività e nonostante gli effetti continui delle misure di adattamento, come il piano di pensionamento “Quota 100”. L’effetto forbice è positivo. Il risultato lordo di gestione si attesta a 235 milioni di euro, con un incremento del 3,4% rispetto al secondo trimestre 2020. Il costo del rischio , pari a 105 milioni di euro, diminuisce di -17 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2020.