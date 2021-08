Boeing rinvia il lancio nello spazio della capsula Starliner

Rinviato il test cruciale della rotta Cape Canaveral (Florida)- Stazione spaziale internazionale: dopo il fallimento del 2019 la Boeing ha annullato di nuovo il lancio della capsula Cst-100 Starliner per "problemi tecnici". In un comunicato, riferisce l'Ansa, l'azienda statunitens rende noto che durante la preparazione pre-lancio gli ingegneri hanno rilevato delle anomalie circa il posizionamento di una valvola nel sistema di propulsione.

"Il problema, si legge nella nota, era stato inizialmente identificato durante le verifiche successive ai temporali con fulmini che ieri hanno colpito la regione del Kennedy Space Center”. Da qui la decisione di rinviare il lancio.

“Siamo rammaricati per quanto è accaduto oggi e per la necessità di riprogrammare il lancio della nostra Starliner”, ha affermato John Vollmer, vice presidente e responsabile del Commercial Crew Program della Boeing. “Il volo umano nello spazio è un’impresa complessa, di precisione, che non perdona, e i team di Boeing e Nasa si prenderanno il tempo necessario per assicurare la sicurezza e l’integrità del veicolo e il raggiungimento degli obiettivi della nostra missione”, ha concluso Vollmer.