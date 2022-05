Bonus 200 euro, a fine anno andrà restituito. Attenzione, leggi qui

Bonus 200 euro, rischio restituzione a fine anno



Il bonus di 200 euro 2022 è previsto dal decreto Aiuti in favore delle persone con un reddito medio-basso, per far fronte al caro prezzi. E’ destinato a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, oltre che ai percettori di reddito di cittadinanza, agli stagionali e ai lavoratori domestici, a seguito delle modifiche decise dal Consiglio dei Ministri. La platea complessiva è di circa 28 milioni di italiani. Ma alcuni percettori potrebbero poi doverlo restituire a fine anno.

Il bonus da 200 euro spetta solo a chi soddisfa determinati requisiti legati al reddito annuo. E dato che viene elargito automaticamente in busta paga nel mese di giugno-luglio, chi poi dovesse avere un reddito maggiore del limito imposto, dovrà restituirlo.

Come spiega il Sole 24 Ore, i datori di lavoro dovranno erogare il bonus in automatico, forse sulla base della CU 2021. Ma per i lavoratori dipendenti, si terrà in considerazione il reddito 2022. Per cui, in sede di conguaglio di fine anno, se il reddito percepito nel 2022 risulterà superiore a 35 mila euro, i 200 euro vanno restituiti.

Si tratta dello stesso meccanismo del bonus Renzi (i famosi 80 euro al mese), a cui molti hanno deciso di rinunciare proprio per questo motivo.

