Bonus nido anche se l'asilo è chiuso per lockdown e la retta già rimborsata

Bonus nido, i genitori ne hanno diritto anche se la struttura è chiusa per Covid

I genitori hanno diritto al bonus nido anche per i mesi in cui l'asilo è rimasto chiuso per il lockdown da Covid, anche se la retta per quei mesi è stata rimborsata. Lo riporta il Sole 24 Ore, citando la sentenza del Tribunale di Chieti 1198 depositata il 21 luglio, a favore di due madri che avevano fatto ricorso dopo essersi viste negare il bonus nido per i mesi di aprile e maggio 2020 perché l'asilo era chiuso. Anche se quest'ultimo aveva restituito le rette ai genitori, il tribunale ha stabilità che che gli accordi tra asilo e genitori non possono essere sindacati dall'Inps.

Assegno ai figli, già 250mila richieste

L'assegno ai figli introdotto dal Governo con Dl 79/2021 è una misura temporanea in attesa dellìassegno unico e universale dal 2022, ma nel solo mese di luglio ha già ricevuto quasi 250mila richieste. A riportarlo è il Sole 24 Ore.

La misura serve a sostenere le famiglie con figli minorenni che non beneficiano degli assegni al nucleo famigliare e, disponibile da luglio a dicembre, è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, professionisti, disoccupati senza indennità.

Il 47,3% delle domande arriva da famiglie con un solo minore, mentre peril 63% si tratta di famiglie con Isee inferiore ai 10mila euro (basta un Isee sotto i 50mila per richiederlo). Il 16,2% delle domande arriva dalla Lombardia, seguita dalla Campania col 14,1% e dalla Sicilia con l'11,7%.

In totale, si stima che abbiano diritto all'assegno 1,8 mln di famiglie, che potranno farne richiesta fino a fine dicembre, ma chi inoltrerà la domanda entrò settembre potrà ricevere anche gli arretrati.