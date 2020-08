Borsa: ancora in calo, Ftse Mib -1,04%; giù banche e industria

Borsa: ancora in calo, Ftse Mib -1,04%; giu' banche e industria

Piazza Affari avanza in calo a meta' giornata con il Ftse Mib in ribasso dell'1,04% a 19.847 punti. Le vendite appesantiscono i bancari, con Unicredit e Banco Bpm che perdono oltre il 2%. Tonici i farmaceutici, con Diasorin che guadagna lo 0,99%. In calo gli industriali, dove Fca perde l'1,12% e Prysmian il 2,09%; giu' anche l'energia, con Saipem (+0,37%) che sale in controtendenza. Contrastato il lusso: giu' Moncler, tiene Ferrari

Le Borse europee proseguono in calo. Le valutazioni della Fed hanno raffreddato gli entusiasi sulla ripresa economica. Restano timori per una nuova ondata di contagi da coronavirus e le tensioni tra Usa e Cina. In rosso Parigi (-1,4%), Madrid (-1,3%), Francoforte e Londra (-1,1%).