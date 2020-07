Borse Ue, lunedì tonico. Bene Milano. Atlantia sotto scacco, non fa prezzo

Inizio settimana tonico per le Borse europee: hanno infatti aperto in territorio positivo sulla scia della chiusura in rialzo di Wall Street venerdi' scorso e di Tokyo oggi ma anche grazie all'ottimismo degli investitori che guardano con speranza alla possibilita' di un vaccino contro il Covid 19. Ad influenzare l'andamento delle principali piazze finanziarie del Vecchio Continente, anche la fiducia sugli esiti della prossima riunione della Bce e sul Consiglio europeo per l'approvazione del Recovery Fund previsto nei prossimi giorni.

A Milano l'Ftse Mib mette a segno un +1,48% a 20.063,29 punti, mentre il Dax di Francoforte avanza dell'1,20% a 12.784,05 punti. Bene anche Parigi, dove il Cac 40 guadagna l'1,12% a 5.026,20 punti. L'Ftse 100 e' invece in rialzo dell'1,09% a 5.015,65 punti.

Prime fasi in positivo per la Borsa valori con il Ftse Mib a +0,95% e 19.959 punti; All Share +0,76%. Atlantia non fa prezzo e segna un teorico -7,5% in attesa del consiglio dei ministri di domani, in cui il governo dovrebbe prendere una decisione definitiva su Autostrade per l'Italia dopo la proposta arrivata dall'azienda nel fine settimana. Telecom Italia sale dell'1,64% con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in pressing per un accordo in tempi brevi sulla rete unica a banda larga con Enel che a sua volta sale dello 0,95%&. Tra gli altri energetici, Eni +1,17%; Fca a +1,66%; tra i finanziari Unicredit +1,45%, mentre Intesa Sanpaolo e Ubi, al termine della prima settimana di ops, segnano rispettivamente +1,23 e +0,71 per cento.