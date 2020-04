Borsa, auto e banche trascinano il Ftse-Mib. WS, future ok. Attesa Eurogruppo

Piazza Affari si avvicina al giro di boa in deciso rialzo: il Ftse Mib, dopo il balzo di ieri, segna +4,25% e corre assieme agli altri listini europei e mondiali, che si portano sui massimi da un mese. A spingere le borse sono le risposte che stanno arrivando dai governi di tutto il mondo, impegnati a mettere in campo importanti misure straordinarie per rispondere alla crisi economica legata alla pandemia da coronavirus, e anche i numeri in miglioramento sul fronte sanitario.

Gli investitori guardano all'apertura di Wall Street, vista in deciso rialzo dopo la corsa di ieri, e ai risultati della riunione di oggi dell'Eurogruppo. Fra i settori piu' in evidenza ci sono l'auto, con Fca che balza dell'8,4%, trascinando con se' la controllante Exor, e le banche, con Unicredit che sale del 6,6%. Sempre fra i finanziari bene il risparmio gestito, mentre nell'industria gli acquisti premiano Leonardo.

Ben comprata Eni fra i petroliferi grazie alla promozione ad outperform di Bernstein; in leggero calo (-0,12%) Campari, unica blue chip in rosso. Poco mossa Terna fra le reti.