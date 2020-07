Borsa: azzera calo e passa in rialzo; ok Atlantia, Fca e Tim

Piazza Affari annulla il ribasso con cui ha esordito e mostra un lieve rialzo in queste prime fasi di scambi con il Ftse Mib a +0,05% a 20.291 punti; All Share +0,06%. In evidenza ancora il titolo Atlantia (+2,17%) dopo le premesse sul futuro del gruppo. Fca, che in tandem con Peugeout ha diffuso il nome della società che nascerà dalla fusione tra i due gruppi, sale dell’1,31%. Contrastati gli energetici principali con Eni a +0,43% ed Enel a -0,51%. Tim guadagna lo 0,45% all’indomani della decisione del cda di dare all’Ad Gubitosi “pieni poteri per esaminare e approvare le condizioni definitive dell’offerta vincolante” per gli asset mobili di Oi Brasile. Tra i finanziari, infine, Unicredit +0,46%, Intesa Sanpaolo +0,68%, Ubi +0,27% e Generali -0,16%.

Borse europee: aprono in calo in attesa di Bce

Le Borse europee aprono in calo in attesa della Bce. Sui mercati pesano l'aumento dei contagi negli Usa, la paura di una nuova ondata di lockdown e le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Londra arretra dello 0,41% a 6.264 punti. Francoforte cede lo 0,73% a 12.854 punti e Parigi lo 0,64% a 5.074 punti. Dalla Bce non sono attese grandi novità dopo che Christine Lagarde ha fatto sapere la scorsa settimana che "abbiamo fatto così tanto che abbiamo un bel po' di tempo per valutare attentamente i dati economici in arrivo".