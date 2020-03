Borsa con la febbre. Spread a 320. WS fa -4%. Boeing chiede 60 miliardi

Non si spegne la paura per quanto sta provocando la diffusione del coronavirus a livello mondiale. Dopo il rimbalzo di ieri, tornano a scendere i mercati azionari, nonostante la Bce abbia precisato di essere pronta a nuove misure se fosse necessario. Wall Street ha aperto in forte ribasso (-6,2%) per poi recuperare leggermente a -4% con il Dow Jones e il Nasdaq lascia sul terreno il 2,5%.

Gli investitori temono che le misure varate da governi e banche centrali di tutto il mondo siano insufficienti a contrastare gli effetti negativi che la pandemia da coronavirus sta avendo sull'economia globale. Resta comunque elevata la volatilita': nelle ultime sette sedute lo S&P 500 ha registrato sempre variazioni, al rialzo o al ribasso, di almeno il 4%. Ieri, i listini avevano messo a segno dei rialzi importanti in scia alla doppia azione della Federal Reserve e del Governo americano che hanno varato maxi piani a sostegno dell'economia.

La banca centrale americana ha lanciato una nuova serie di misure d'urgenza per garantire la liquidita' ai mercati finanziari, mentre la Casa Bianca ha presentato un mastodontico pacchetto di aiuti per aziende e singoli individui fino a 1.000 miliardi di dollari. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha avvertito che se il Congresso non approvera' le misure straordinarie la disoccupazione, attualmente ai minimi storici, potra' salire fino al 20%. Intanto salgono i rendimenti dei titoli di Stato americani a lungo termine a causa delle vendite da parte degli investitori in cerca di liquidita'. Il rendimento del decennale ha superato la soglia dell'1% ieri e oggi continua a salire all'1,098%. Intanto i casi accertati di contagio da Covid-19 sono oltre 201.000 in tutto il mondo, mentre i decessi sono oltre 8.000.

Negli Stati Uniti ci sono 6.496 casi di contagio e sono stati gia' registrati 114 decessi. Continua il tracollo del petrolio che ha toccato i minimi dal 2002. Oltre a subire pressioni del lato della domanda a causa degli effetti dell'epidemia da coronavirus, il greggio e' penalizzato anche dal lato dell'offerta a causa della guerra dei prezzi in corso tra l'Arabia Saudita e la Russia. Il contratto Wti ad aprile perde l'11,39% a 23,88 dollari al barile. Sul fronte macroeconomico, i nuovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti sono diminuiti ma meno delle attese (-1,5% contro attese per un -5,5%). Il Djia perde 1.204,35 punti, il 5,7%, a quota 20.033,03; l'S&P 500 cede 134,56 punti, il 5,3%, a quota 2.394,63; mentre il Nasdaq lascia sul terreno 357,55 punti, il 4,9%, a quota 6.993,11 punti.

Il colosso aerospaziale Boeing ha chiesto alla Casa Bianca e al Congresso almeno 60 miliardi di dollari in aiuti finanziari per il settore aeronautico che subisce le ripercussioni della pandemia da coronavirus. Vorremmo che fosse messo a disposizione 'un minimo di 60 miliardi di dollari in liquidita' pubblica e privata, comprese le garanzie sui prestiti, per l'industria manifatturiera aerospaziale. Questo sara' uno dei modi piu' importanti per aiutare le compagnie aeree, gli aeroporti, i fornitori e i produttori a riprendersi,' ha scritto Boeing in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"Apprezziamo il supporto del presidente e dell'Amministrazione per i 2,5 milioni di posti di lavoro e i 17.000 fornitori su cui Boeing fa affidamento per rimanere l'esportatore numero uno negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di lavorare con l'Amministrazione e il Congresso nel valutare la legislazione e le politiche appropriate,' ha aggiunto l'azienda. Prima dell'apertura delle contrattazioni, su Wall Street Boeing perdeva il 18,50% a 100,51 dollari. Da inizio marzo, il titolo ha lasciato sul terreno il 55%.

Piazza Affari e' la "migliore" d'Europa, arginando le perdite allo 0,7%, nonostante Wall Street. Il bilancio e' in profondo rosso anche per le altre Borse europee: Parigi va giu' del 4,2%, Francoforte del 3,7%, Madrid del 2,8% e Londra di oltre il 3%. Intanto lo spread si mantiene sotto i 300 punti, esattamente a 294 punti, lontano dal top di 330 punti toccato in mattinata.

Milano e' puntellata dalle utilities e dalle azioni di Telecom che corrono di oltre il 7%. Sono in evidenza anche le Pirelli, che tuttavia sono abbastanza vicine ai minimi storici toccati nei giorni scorsi. La volatilita' continua a dominare a scena con indici e titoli che registrano notevoli cambi di rotta.

Lo spread tra Btp e Bund schizza a 318 punti dai 272 dell'apertura. L'andamento del differenziale è molto volatile. In precedenza, nelle primissime contrattazioni lo spread era balzato a un soffio da 300 punti (299,2 punti), poi era sceso a 266 punti, probabilmente per l'azione della Bce, la quale oggi ha precisato di essere "pronta ad aggiustare tutte le misure se questo dovesse risultare appropriato a salvaguardare le condizioni di liquidità del sistema bancario e la trasmissione della politica monetaria"​. Successivamente sono prevalse le vendite e lo spread è salito sopra i 300 punti, perché gli investitori vendono in attesa dei piani di stimoli dei governo, che dovranno essere finanziati con l'emissione di debito pubblico. Il rendimento del decennale è risalito quasi al 3% al 2,95% e piovono le vendite anche sui Bund tedeschi, il cui rendimento sale del 37%. S'impenna a +89% anche il tasso sul decennale francese.