Borsa, euforia a Piazza Affari con Draghi. Boom delle banche, spread in calo

La Borsa di Milano allunga a +3% con l'arrivo dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi al Quirinale per l'incarico di un governo di alto profilo. Il Ftse Mib si porta a 22.731 punti. Sempre di corsa le banche con Intesa (+6,3%), Unicredit (+5,6%). Lo spread Btp-Bund si conferma in area 106 punti base. Tra i titoli, spicca anche il rialzo di Atlantia (+5,6%) e di Poste (+5,19%). In ribasso c'è solo Tenaris (-1,3%).

Borsa, gli analisti: con Draghi piu' capitali e meno 'sconto Italia'

Un eventuale governo guidato da Mario Draghi, con la credibilita' dell'ex presidente della Bce, potrebbe "spostare flussi di capitale sull'Italia" e far ridurre lo 'sconto' che pagano sui mercati le aziende del Paese. A sottolinearlo un report di Equita in vista del colloquio di oggi fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex presidente della Bce. Gli analisti della banca d'investimento consigliano di puntare "su titoli liquidi che traggono vantaggio dalla riduzione dello spread, dall'implementazione degli investimenti legati al Recovery Fund e/o dalla riduzione dello 'sconto Italia'". Il focus del nuovo governo, aggiungono, "dovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcune riforme strutturali per accelerare la traiettoria di crescita dell'economia". Sugli effetti borsistici di un governo Draghi si concentra anche Banca Akros, secondo cui potrebbero beneficiarne le banche (entrambi i report individuano Intesa Sanpaolo e Mediobanca come le meglio posizionate), il risparmio gestito, ma anche titoli come Atlantia e Telecom, con passi avanti sui dossier Aspi e rete unica.