Borsa, Europa in rialzo: i dazi di Trump fanno meno paura. A Piazza Affari sprint del settore bancario

Borsa, Europa in rialzo dopo la paura per i dazi di Trump

I dazi di Trump fanno meno paura: le Borse europee aprono in rialzo, con gli investitori 'sollevati' dal fatto che le 'prove generali' di turbolenza sui dazi non abbiano creato finora troppi danni. lI listino milanese inizia le contrattazioni a +0,32%, Francoforte +0,71%, Parigi +0,34% e Londra +0,75%. Oggi, secondo le previsioni, la Bank of England dovrebbe tagliare il costo del denaro di 25 punti base e potrebbe segnalare ulteriori allentamenti in futuro.

Piazza Affari positiva nei primi scambi della mattinata con il Ftse Mib a +0,31% e 36.684 punti. Sul listino, Tim sale dello 0,54%, negativi gli industriali con Stellantis a -1,45% e Pirelli -0,40%. Ben intonati gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a +0,10 e +0,35 per cento. Tra i finanziari, Unicredit +0,56%, Intesa +0,57%, Generali +0,55%, Mediobanca +0,41% e Mps +2,03%, quest'ultima subito dopo la diffusione dei conti 2024.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 108,1 punti, invariato rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 3,454%. Euro poco mosso rispetto al dollaro nei primi scambi della mattinata. La divisa dell'Eurozona viene scambiata a 1,0388 dollari (-0,10%). Euro in flessione rispetto alla moneta giapponese, a 158,38 yen (-0,23%). Cambio dollaro/yen a 152,46 (-0,08%).