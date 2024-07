Borsa, Europa debole dopo l'attentato a Trump. Milano apre in rialzo

Borsa, l'Europa dopo l'attentato a Trump apre in negativo. Milano -0,38%

Le principali Borse europee aprono in negativo la settimana. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari cede lo 0,38% a 34.450 punti, Francoforte segna -0,39%, Londra -0,59% e Parigi arretra dello 0,72%. Sullo sfondo l’attentato all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in corsa alle prossime presidenziali, colpito da un proiettile sabato scorso durante un comizio elettorale.

Gli occhi, infatti, sono puntati sulle banche centrali e sugli sviluppi politici in Francia, dove proseguono le trattative per formare un nuovo governo, ma soprattutto negli Stati Uniti dopo l'attentato di sabato a Donald Trump che ha rafforzato le probabilità del candidato repubblicano di vincere le elezioni contro Joe Biden. Sui mercati cresce l'incertezza in uno scenario che si stava rasserenando alla fine della scorsa settimana per l’accresciuto ottimismo sui tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Occhi puntati stasera sull'intervento del numero della Fed, Jerome Powell e sulle trimestrali delle tre big Usa: Goldman Sachs oggi, Morgan Stanley e Bank of America, entrambe domani. Giovedì la Bce si riunirà ma stavolta non ci sono nuovi dati in vista e sui tassi resterà ferma. Per il futuro si parla ancora di due tagli quest'anno, ma non è escluso che la banca centrale europea e la Federal Reserve, dopo luglio, non finiscano per allinearsi di nuovo e che quindi entrambe non mettano in conto tre tagli entro la fine dell'anno. Per gli analisti il problema grosso che le due principali banche centrali mondiali dovranno affrontare è soprattutto quello dei conti pubblici. La Bce ora teme che la Francia, dopo le europee, possa far risalire la spesa pubblica.

L'indice Cac 40 di Parigi cede lo 0,71% a 7.669,45 punti, il Dax 30 di Francoforte arretra dello 0,37% a 18.700,05 punti e l'Ftse 100 di Londra segna una flessione dello 0,80% a 8.186,70 punti. In controtendenza, l'Ftse Mib che a Milano guadagna nei primi scambi lo 0,52%.

In Asia, invece, Tokyo resta chiusa per festività.

Borsa, Milano apre in rialzo (+0,52%): corre Saipem

Piazza Affari apre in rialzo la prima seduta della settimana con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,52% a quota 34.497. Sul listino corre il titolo Saipem che dopo pochi scambi va a +2,42%, spinto dalla notizia che la società si è aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita nell'ambito del Long-Term Agreement in vigore con Saudi Aramco. L'importo complessivo dei due progetti è di circa 500 milioni di dollari. Una manciata i titoli positivi: Leonardo +0,74%, Ferrari +0,15%, Inwit +0,29%. Soffrono le banche con mps a -1,7% e Bpm a -1,29%. Scivola il lusso con Moncler -1,2% e Brunello Cucinelli -1,54%.

Titoli di Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 132,6 punti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a in rialzo a 132,6 punti dopo la chiusura si venerdì a 130 punti. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,82%. Stabile l'Oat francese che parte a 66,3 punti, con un rendimento del decennale al 3,1%. La Bce ora teme che la Francia, dopo le europee, possa far risalire la spesa pubblica. Per ora comunque lo spread si è stabilizzato a 65 punti base e questo è un buon segno. Ma a preoccupare sono soprattutto gli Stati Uniti, che hanno un deficit che quest'anno viaggia intorno ai 2.000 miliardi di dollari, cui in un modo o nell'altro dovranno mettere mano.Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 132,6 punti contro i 129,8 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento annuo italiano sale di 2,9 punti al 3,82%, contro gli 1,9 punti in più di quello tedesco al 2,51%.