Borsa, Europa su e Piazza Affari positiva. Spread a 190 punti

Borsa, Piazza Affari positiva. Crolla Iveco. Spread a 190 punti

Partenza positiva per le Borse europee: a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,42% a 6.909,38 punti mentre il Dax di Francoforte guadagna lo 0,28% a 14.862,95 punti. Bene anche l'Ftse 100 di Londra, +0,39% a 14.862,95 punti. Prime fasi positive anche per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,34% e 27.835 punti. Gli investitori guardano con fiducia alla riunione della Fed scommettono sul fatto che lascerà fermi i tassi di interesse ma si aspettano anche che i banchieri Usa ribadiscano che il costo del denaro resterà più alto per un periodo più lungo di tempo, delineando uno scenario economico di sofferenza per gli asset più orientati al rischio.

Sul listino principale, ancora ben intonati i titoli bancari con Mps a +0,94%, Banco Bpm +1,16%, Bper +1,53%, Intesa +0,92%, Unicredit +0,53%. Tra gli altri finanziari, Generali sale dello 0,15%. Negativi invece gli energetici a maggior capitalizzazione con Enel ed Eni rispettivamente a -0,12 e -0,18 per cento. Tim sale dello 0,61% a quota 0,2456 euro per azione. Infine, passando agli industriali, Stellantis +2,20%, Pirelli +0,85%, mentre Iveco si muove in netta controtendenza con un -3,77% nonostante una trimestrale con ricavi e utili in crescita e target per il 2023 rivisti al rialzo.

Apertura stabile anche per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si asseta a 190,5 punti, in linea con i 191 punti della chiusura di ieri. Stazionario al 4,758% il rendimento dei Buoni italiani.