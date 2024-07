Borsa, Europa in rosso dopo il voto francese. Giù Parigi e Milano

(Articolo in aggiornamento)

Borsa, Europa in rosso dopo la vittoria del Nuovo fronte popolare

Avvio in calo per le Borse europee dopo l'esito del secondo turno delle elezioni in Francia. Un'inaspettata vittoria della sinistra e la tenuta della coalizione presidenziale di Emmanuel Macron hanno sventato i tentativi di Marine Le Pen di portare l'estrema destra al potere, ma nessuna forza politica ha raggiunto la maggioranza assoluta di 289 deputati all'Assemblea nazionale, aprendo una fase di forte incertezza politica.

Il Nuovo fronte popolare, l'alleanza di sinistra che si è formata per contrastare l'avanzata del Rassemblement National, ha conquistato il maggior numero dei seggi all'Assemblea Nazionale (182). La formazione centrista a sostegno del presidente Macron, Ensemble, ne ha ottenuti 168 mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen, alleato con una parte dei Republicains guidati dal presidente del partito Eric Ciotti, è terzo con 143 deputati eletti.

I risultati hanno sollevato preoccupazioni per lo stallo politico e i mercati temono la prospettiva di un governo di sinistra per i rischi sul fronte della tenuta del bilancio. Nei primi scambi l'indice Cac 40 di Parigi cede lo 0,56% a 7.632,42 punti, il Dax 30 di Francoforte segna un -0,05% a 18.452,95 punti e l'Ftse 100 di Londra arretra dello 0,31% a 8.178,25 punti. In calo anche l'Ftse Mib che a Milano perde lo 0,14%.

Spread

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre poco mosso a 140 punti. Il rendimento e' sotto la soglia del 4% (al 3,952%). Il differenziale tra i Bund tedeschi e gli Oat francesi apre in rialzo a 69,5 punti con il tasso decennale al 3,248%.