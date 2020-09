Borsa, Fed e BoJ deludono i mercati. Piazza Affari in forte calo. Ko Tim

Non arrivano nuove spinte dalle banche centrali e torna un clima di avversione al rischio sui mercati, con il dollaro che riprende a salire e l'azionario colpito dalle vendite. In avvio di giornata, in Europa, Milano cede l'1,5% come Francoforte, Parigi e' in calo dell'1,43% mentre Londra e' in flessione dell'1,3%.

L'attesa riunione della Federal Reserve, la prima dopo il cambio di rotta sull'inflazione dell'agosto scorso, non ha fornito nuovi spunti: la banca centrale americana, come atteso, prevede tassi bassi almeno fino al 2023, per sostenere l'economia e il ritorno alla piena occupazione. Ma nessuna altra misura e' stata annunciata ne' sono state definite le mosse che saranno messe in atto per raggiungere l'obiettivo fissato, come nuovi acquisti di titoli.

Oltre alla Fed, anche la Banca del Giappone non ha modificato l'attuale impostazione di politica monetaria, favorendo le vendite sull'azionario e gli acquisti sullo yen. Intanto, a Piazza Affari, brusco scivolone di Telecom in avvio: il titolo e' entrato in contrattazione ed e' stato subito fermato con un calo del 7,4% per poi rientrare a -2,5%, con Bloomberg che scrive che l'Antirust europeo potrebbe opporsi alla creazione di una societa' unica per la rete a banda larga controllata dall'ex monopolista.

Nel resto del listino le vendite sono generalizzate su tutti i settori, si salva solo Inwit che sale dello 0,44%. L'effetto Fed, che non ha annunciato nuove misure, si vede anche sul dollaro, che dopo la recente debolezza ha ripreso la via del rialzo contro le principali valute. L'euro ha quindi toccato il minimo da un mese e tratta ora a 1,1771 dollari (da 1,1844 ieri in chiusura) e 123,7 yen (124,19) mentre il dollaro/yen resta in area 104,8. Sul mercato petrolifero, col dollaro in rialzo tornano i prezzi in calo nel giorno della riunione online dell'Opec che discutera' sui tagli alla produzione e mentre si riaffacciano i timori per una flessione della domanda. I contratti sul Brent consegna novembre sono in calo dell'1,6% a 41,54 dollari mentre il Wti cede l'1,74% a 39,46 dollari al barile.