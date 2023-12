Borsa, Piazza Affari in rialzo: spread sopra i 175. Gas in aumento

Borsa Milano: apre in rialzo, Ftse Mib +0,23%

Apertura in rialzo per Piazza Affari dopo la frenata a novembre dell'inflazione. Il Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna lo 0,23% a 29.807 punti.

Tra le blue chip brillano Cnh a +1,89%, Tenaris +1,56%, Mps +0,8%, Prysmian +0,76%. In ribasso invece Amplifon -0,95%, Inwit -0,75%, Hera -0,69%, Finecobank -0,65%.

Spread in crescita sopra i 175 punti base

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre poco mosso a 178 punti, rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento si attesta al 4,21%.

Aumenta il prezzo del gas

Il prezzo del gas naturale in Europa apre in rialzo sopra 43 euro per megawattora. All'hub di riferimento Ttf il contratto di dicembre viene scambiato a 43,28 euro per megawattora (+2,81%). Il prezzo resta comunque sui minimi da sette settimane, poiché le abbondanti forniture hanno più che compensato le previsioni di un clima molto freddo in gran parte dell'Europa all'inizio di dicembre. Gli stoccaggi di gas naturale in Germania e Francia sono quasi pieni, mentre le riserve italiane hanno superato il 96%.