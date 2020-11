Borsa, Jerusalmi: immagino ora un grande mercato europeo integrato

"Immagino un grande mercato borsistico europeo integrato". Cosi' l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, in un'intervista a Repubblica. "Adesso mi aspetto una fase di ulteriore crescita, anche in un'ottica di Capital Market Union" - ha dichiarato commentando l'annunciata transazione con Euronext. "Soprattutto nei momenti di crisi, per le imprese è fondamentale avere accesso al mercato dei capitali e la Borsa è un formidabile strumento, in questo senso. Ci sono due elementi che hanno un' importanza crescente per un mercato finanziario: la liquidità e le regole armonizzate", ha proseguito Jerusalmi.

"Tanto più questi due elementi sono concentrati e uniformi, tanto più i mercati borsistici sono efficienti. Per questo è importante disegnare un'architettura finanziaria che funzioni e prendere atto che ormai è impossibile giocare da soli: le dimensioni sono diventate un elemento vitale".

"La ricetta messa a punto da Borsa Italiana per le imprese funziona molto bene", ha continuato Jerusalmi con riferimento ai tredici anni in cui Borsa ha fatto parte del LSEG: "In questo periodo abbiamo registrato una buona crescita - anche organica - e credo sia importante ricordare l'importanza di aver avuto un compagno di viaggio con una forte esposizione internazionale, che ha svolto un ruolo attivo nella distribuzione dei nostri prodotti. Abbiamo messo a punto una ricetta che funziona molto bene per esempio nel segmento delle piccole e medie imprese, con il progetto ELITE e con AIM Italia. Ritengo che questa esperienza - peraltro nel segmento di imprese piu' diffuso nel tessuto economico italiano - continuerà a crescere insieme ad un altro settore in cui siamo particolarmente forti: le contrattazioni sugli Etf, che in Italia hanno avuto particolare successo anche a livello di clientela retail. Le complementarieta' Con la borsa paneuropea sono varie e molto interessanti" ha concluso Jerusalmi.