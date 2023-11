Borsa, listini europei in altalena per la Fed. Spread sotto i 200 punti

Borsa, Piazza Affari in rialzo. Crolla Iveco. Spread a 190 punti

Dopo un inizio di seduta all'insegna dell'ottimismo in vista della riunione della Fed, le Borse europee perdono tono a fine mattinata e diventano negative. Solo Milano si mantiene sul filo della parità, e avanza dello 0,05%. Le tensioni sul fronte geopolitico e l'attesa per la prossima riunione della Bce che si esprimerà a metà dicembre prendono il sopravvento: alla vigilia del direttivo della Boe sui tassi, Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,17%. Debole anche Parigi, che cede attualmente lo 0,1%.

Sul listino milanese, ancora ben intonati i titoli bancari con Mps a +0,94%, Banco Bpm +1,16%, Bper +1,53%, Intesa +0,92%, Unicredit +0,53%. Tra gli altri finanziari, Generali sale dello 0,15%. Negativi invece gli energetici a maggior capitalizzazione con Enel ed Eni rispettivamente a -0,12 e -0,18 per cento. Tim sale dello 0,61% a quota 0,2456 euro per azione. Infine, passando agli industriali, Stellantis +2,20%, Pirelli +0,85%, mentre Iveco si muove in netta controtendenza con un -3,77% nonostante una trimestrale con ricavi e utili in crescita e target per il 2023 rivisti al rialzo.

Apertura stabile anche per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale si asseta a 190,5 punti, in linea con i 191 punti della chiusura di ieri. Stazionario al 4,758% il rendimento dei Buoni italiani.