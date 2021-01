Borsa, lo spread si allarga a 120. Voto anticipato unico esito temuto

Il listino milanese tratta sulla parità (Ftse Mib +0,01%), in linea con le principali piazze europee, con gli investitori che attendono i dettagli dei piani dell'amministrazione entrante Biden per un nuovo pacchetto di stimoli economici. Da segnalare le parole di Luigi Di Mario, ministro degli Esteri, che ha scritto sulla sua pagina Facebook che "in questo drammatico clima di incertezza, in questo mare in tempesta, ci sono solidi punti fermi. Il primo e' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale va tutta la nostra vicinanza per la delicata fase che si trovera' a gestire. Il secondo e' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, verso il quale saremo leali e come MoVimento 5 Stelle sosterremo fermamente".

A piazza Affari, in rialzo gli industriali. Brilla Fca (+3,82%). Seguono Cnh (+1,21%), Stm (+0,98%), Ferrari (+0,91%) e Leonardo Spa (+0,41%). In calo le banche: Intesa Sanpaolo -1,28%, Banco Bpm -1,08%, Unicredit -1,09%, Mediobanca -0,69%, Bper -0,49%, Mps -2,7%, PopSondrio -1,06%. A pesare sul settore l'allargamento dello spread Btp/Bund, ora a quota 120 punti base, in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui i margini per trovare una nuova maggioranza parlamentare e quindi evitare elezioni anticipate a giugno sono molto stretti.

Il voto anticipato e' l'unico esito dell'attuale crisi che viene temuto dal mercato. Tra le mid cap, bene Interpump (+0,25%), che ha effettuato il perfezionamento dell'acquisizione di DZ Trasmissioni Srl, societa' produttrice di rinvii angolari con sede in Zola Predosa (BO). Sull'Aim, denaro su Masi A. (+5,45%), dopo che la societa' ha reso noto che dal primo gennaio scorso i vini a marchio Serego Alighieri vengono importati negli Usa da Vineyard Brands, azienda specialista di vini premium e ultrapremium.