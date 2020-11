Borsa, Milano apre in rialzo: Ftse Mib +0,31%

Dopo un apertura in lieve calo, il Ftse Mib recupera immediatamente la strada dei guadagni e, a pochi minuti dall'avvio, sale dello 0,2% a 19.772 punti. Generalmente positivi i bancari, con Banco Bpm in luce (+2,55%) dopo i conti dei nove mesi. Misti gli industriali: corre Cnh, in leggero rialzo Fca, scivola Leonardo (-3,59%) che ha presentato ieri i numeri al 30 settembre. Ritracciano i farmaceutici, sale ancora Tenaris (+1,8%); in lieve rialzo i big dell'energia. Forti acquisti su Inwit (+6,29%) dopo l'aggiornamento del piano industriale.