Borsa, parte piatta aspettando la Fed: Ftse Mib +0,05%; bene Fca

Partenza piatta per Piazza Affari, dove, a pochi minuti dall'avvio, il Ftse Mib sale dello 0,05%, mantenendosi poco sopra quota 20mila punti. Gli occhi degli investitori sono puntati sulla riunione della Federal Reserve di domani. Sul paniere principale, nonostante il prolungamento della raccomandazione Bce sullo stop ai dividendi fino all'anno prossimo, salgono le banche, con Ubi che rimbalza del 7,77%; con il prolungamento dell'opas lanciata da Intesa Sanpaolo sul gruppo è nuovamente conveniente comprare le azioni per portarle in offerta. Tonici gli industriali con Fca (+2,93%) che corre dopo le rassicurazioni di Psa sui progressi per la nascita di Stellantis. In calo il lusso: Moncler (-3,55%) paga i conti dei sei mesi e il primo semestre in rosso della sua storia. Mista l'energia, con Eni (+0,53%) ben comprata.

Rimbalzo 'tecnico' per Ubi Banca a Piazza Affari. Il titolo dell'istituto ieri aveva chiuso in netto ribasso perché, con l'avvicinarsi della scadenza dell'opas lanciata da Intesa Sanpaolo sulla più piccola concorrente, non sarebbe stato più possibile portare in offerta le azioni comprate; la quotazione del titolo aveva dunque perso il supporto costituito dall'operazione. Ieri sera Consob ha tuttavia prorogato d'ufficio l'opas fino al 30 luglio, quindi sarà possibile portare in offerta anche le azioni comprate ieri e quelle comprate oggi; il titolo, che trattava a sconto sul concambio, sta dunque rimbalzando con forza (+7,7%) in apertura.

Partenza in netto rialzo per Fca a Piazza Affari, dove il titolo in apertura sale di quasi il 3%. A spingere le azioni del gruppo automobilistico le rassicurazioni che la promessa sposa Psa ha fornito, in occasione dei conti del semestre, sul matrimonio fra le due società. I preparativi, ha sottolineato il gruppo francese, procedono "bene", anche sotto i profili Antitrust.