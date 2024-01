Borsa, inizio di anno sprint per Piazza Affari. Spread sopra i 165 punti

Borsa, Piazza Affari apre l'anno con il piede giusto.

Le Borse europee aprono l'anno con il piede giusto: nei primi minuti di scambio Francoforte segna un rialzo dello 0,36%, Londra +0,21% e Parigi scambia a +0,51%. Sulla piazza asiatica, resta chiusa per festività la Borsa di Tokyo. Mentre Piazza Affari risulta la migliore del Vecchio Continente e avanza dello 0,72% a 30.569 punti. In particolare, sul listino milanese spiccano Saipem, Mps, Leonardo ed Eni. Saipem avanza del 2,31% a 1,504 euro, Mps segna un +2,1% a 3,11 euro. Fa bene anche Leonardo a +1,77% a 15,2 euro. Buona performance anche per Eni a +1,77% a 15,62 euro. In territorio negativo Cucinelli che segna un calo dello 0,23%. Nel frattempo, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 166,2 punti, in linea con la chiusura dell'ultima seduta di contrattazioni del 29 dicembre. Il rendimento dei titoli di Stato decennali si attesta al 3,7%.