Borsa, Piazza Affari avanza tonica, Ftse Mib 0,96%; corre energia

Piazza Affari continua la giornata in rialzo, con il Ftse Mib che sale dello 0,95% spinto dal buon andamento degli energetici. Enel (+2,74%) guida le utilities con gli investitori che scommettono su una maxi plusvalenza in caso di cessione della quota in Open Fiber; corre anche Eni (+1,6%) con il prezzo del greggio. Nella moda in luce Ferragamo (+3%) mentre rispetto a inizio seduta rallentano i bancari, che sono contrastati, con Unicredit, Ubi e Banco Bpm in calo e Intesa e Bper invece in territorio positivo. A due velocita' anche gli industriali ; bene Tim, forti acquisti sulle reti.

Borse europee: restano positive a meta' mattinata

Le Borse europee mantengono i guadagni a meta' mattinata. Londra guadagna lo 0,8%. A Milano il Ftse Mib segna +0,74%. Francoforte avanza dello 0,7% e Parigi dello 0,8%. Sui mercati i fattori positivi, vale a dire l'allentamento dei blocchi imposti alle attivita' economiche per l'epidemia di coronavirus e il miglioramento dei dati economici, prevalgono su quelli negativi e cioe' le tensioni geopolitiche e i timori di una seconda ondata di contagi, soprattutto a Pechino, in Texas e Florida.

Titoli Stato: spread giu' a 175 punti, Grecia meglio a 168

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi scende a 175 punti, in calo rispetto ai 178 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra a 1,338%. Tuttavia la Grecia va meglio di noi, con uno spread che scende a quota 168 e un tasso del decennale che arretra all'1,285%. In realta' i tassi ellenici sono piu' bassi rispetto a quelli italiani su tutte le principali scadenze a partire dai 5 anni. E questo avviene nonostante il rating di Atene resti piu' basso rispetto a quello italiano, attestandosi a livello 'BB', cioe' a livello 'junk', contro il rating investment grade dell'Italia, che e' 'BBB-'. Secondo gli esperti la spiegazione di questa anomalia non dipende dal fatto che l'indebitamento della Grecia sia percepito meno rischioso di quello dell'Italia. Dipende invece da piu' fattori- Vediamo dunque di spiegarli. In primo luogo il rendimento dei bond greci e' elevato e attira gli investitori specializzati in bond 'high yield', una platea diversa rispetto a quelli interessati al debito italiano. Inoltre, il Pepp, il Qe anti-Covid della Bce, ha incluso i bond di Atene tra i titoli acquistabili dalla banca centrale europea che prima erano tagliati fuori dal programma. Ancora: in Grecia la pandemia e' stata meno dannosa che in Italia e quindi Atene dovra' indebitarsi meno di noi per ripartire. Infine i titoli italiani sono molto piu' liquidi di quelli greci e quando sui mercati c'e' piu' volatilita', come in questa fase, possono risentirne maggiormente. La Grecia ha infatti un debito pubblico nominalmente piu' piccolo dell'Italia: circa 360 miliardi di euro contro i 2.400 miliardi. Inoltre la parte acquistabile sul mercato e' piccola, inferiore al 18% del totale. Quindi meno di 65 miliardi di euro. E anche questo li rende piu' appetibili.

Borsa Tokyo: chiusura in rialzo, Nikkei +0,55%

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo, grazie ai titoli high-tech ma le preoccupazioni per una seconda ondata di contagi di Coronavirus continua a pesare sugli investitori.L'indice Nikkei 225 e' salito dello 0,55%, pari a 123,33 punti, a 22.478,79 punti, mentre l'indice Topix e' sceso dello 0,02%, pari a 0,29 punti, a 1.582,80 punti.