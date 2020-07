Borsa, Piazza Affari giù. Atlantia rimbalza nel giorno del Cdm

Seduta in calo per Piazza Affari in scia dei listini asiatici ed europei colpiti dalle vendite sui timori di seconde ondate pesanti di Covid-19 che potrebbero portare a nuovi lockdown. Nelle Americhe i contagi sono in continuo aumento, solo due Paesi, Stati Uniti e Brasile, catalizzano il 50% dei casi e l'Oms ha messo in guardia sul fatto che "troppi Paesi stanno andando nella direzione sbagliata". Il timore e' solo in parte stemperato dalle speranze su una svolta sul vaccino anti-Covid.

Tiene banco anche il riacutizzarsi delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Prove tecniche di rimbalzo per il titolo Atlantia nel giorno del Consiglio dei ministri che deve decidere sulla revoca della concessione ai danni della controllata Autostrade per l'Italia.

Londra cede lo 0,84% a 6,124 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,02% a 19.798 punti. Francoforte perde lo 0,21% e poi cala ancora. Ora scende dell'1,2% a 12.641 punti e Parigi dell'1,36% a 4.989 punti. Ondata di vendite ieri a Wall Street: il Nasdaq brucia il 2,1%. Negli States quasi 60 mila contagi in 24 ore, la California richiude. Nel mondo i contagi totali sono aumentati di un milione di unita' in cinque giorni e ora raggiungono i 13 milioni. Intanto, Pechino definisce "ingiustificato" l'attacco del segretario di Stato americano Mike Pompeo che considera illegali le rivendicazioni di Pechino nel Mar cinese meridionale.

Qualche sostegno arriva dalle notizie economiche in arrivo dalla Cina, dove le importazioni hanno segnato un rimbalzo dopo cinque mesi di declino. A Piazza Affari sotto i riflettori anche Ubi (-0,84%), dopo che il Cda di Cattolica Assicurazioni (-0,19%) ha deliberato all'unanimita' di aderire all'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo (-0,1%) sulle azioni Ubi. Sul Ftse Mib pochi i titoli in rialzo, con Tenaris a +0,3%. In coda al listino St (-2,3%), Nexi (-1,5%) e Campari (-1,41%).

Il petrolio prosegue sulla via dei ribassi: il Wti scadenza agosto scende dell'1,2% a 39,62 dollari, mentre il Brent settembre perde l'1% a 42,3 dollari al barile. Sul mercato valutario, l'euro si rafforza e passa di mano a 1,1345 dollari (1,1329 ieri) e 121,763 yen (121,4 ieri), quando il biglietto verde vale 107,31 yen. L'attenzione sara' poi rivolta a Wall Street, dove inizia la stagione delle trimestrali: prima della campanella americana pubblicheranno i conti le prime grandi banche, Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund sul mercato secondario. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale è infatti indicato a 166 punti base, lo stesso livello di ieri. In lieve calo il rendimento dei decennali italiani che in avvio di giornata e' all'1,23% dall'1,25% della chiusura di ieri.