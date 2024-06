Borsa, Piazza Affari in calo: lo spread torna a salire

Borsa Milano: in lieve calo in prime fasi, Ftse Mib -0,16%

Piazza Affari in calo nell'ultima seduta settimanale. Il Ftse Mib scende dello 0,16% a 33.560 punti, in ordine sparso i finanziari con Unicredit poco mossa, Intesa -0,88%, Mediolanum +0,28%, Generali lima lo 0,13%. Tim quasi invariata a 0,2240 euro per azione. Contrastati gli energetici a maggior capitalizzazione con Enel ed Eni rispettivamente a -0,37 e +0,20 per cento. Tra gli industriali, infine, Leonardo perde lo 0,31% mentre Stellantis sale dello 0,28% all'indomani dell'Investor day.

BTp: spread sale in avvio a 151 punti, rendimento decennale stabile al 3,94%

Avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano di riferimento(Isin IT0005560948) e il pari scadenza tedesco si è allargato a 151 punti dai 145 del closing di ieri. Stabile, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,94%, invariato rispetto al riferimento precedente.