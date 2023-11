Borsa, Piazza Affari in lieve calo. Il rendimento del Btp sale al 4,34%

Borsa, Piazza Affari piatta a metà seduta. Spread in lieve rialzo a 175 punti base

Piazza Affari incerta e poco sotto la parità a metà seduta. Il Ftse Mib segna una flessione dello 0,12% a 29.118 punti. Nel resto d'Europa, il Dax 30 di Francoforte si muove in leggero rialzo +0,17% come il Cac 40 di Parigi (+0,20%). Da parte sua, invece, Londra vira in leggero calo con il Ftse 100 a -0,10%. I mercati si muovono con circospezione e con scambi ridotti a causa della festività del Thanksgiving negli Stati Uniti e si prevede che rimarranno a basso volume per il resto della settimana visto che domani, col Black Friday, i listini resteranno aperti negli Usa solo mezza giornata.

In ogni caso, questo mese l'azionario appare rinfrancato e viaggia spedito verso una chiusura positiva, dopo tre mensilità consecutive in ribasso. Gli investitori non si sono fatti intimidire dai messaggi poco rassicuranti arrivati dalla Fed e dalla Bce: entrambe le banche centrali hanno lasciato la porta aperta a dei ritocchi verso l'alto nel caso in cui l'inflazione dovesse tornare a surriscaldarsi, ma questo non ha scoraggiato i trader, tra i quali cresce l'aspettativa che la Federal Reserve abbia finito di rialzare i tassi di interesse.

Sul listino milanese, si muovono contrastati gli energetici principali con Eni che sale dello 0,95% ed Enel che, all'indomani della presentazione del nuovo Piano industriale, scende dello 0,25%. Tim in flessione dello 0,78% a 0,2541 euro per azione. Tra gli industriali, invece, Stellantis sale dello 0,30% e Leonardo che migliora dello 0,80%. Per quanto riguarda infine i finanziari, Intesa +0,28%, Mps +0,73%, Banco Bpm +0,20%, Bper +0,33%, Unicredit lima lo 0,57%.

Lieve rialzo, a metà seduta, per lo spread tra Btp e Bund a 176 punti base. Il tasso del decennale si attesta al 4,34%.