Borsa, Piazza Affari in positivo. Lo spread scende sotto i 180 punti base

Borsa, Milano in rialzo. Btp, rendimento al 4,47%

Piazza Affari parte in cauto rialzo in attesa del dato chiave sull'inflazione americana che sarà diffuso in giornata. L'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna lo 0,36% a 29.029,29 punti. La Borsa di Milano è la migliore in Europa, sostenuta dai rialzi del comparto bancario e dal calo dello spread. Infatti, tra gli altri listini europei, Francoforte apre a +0,19%, Parigi a +0,14% e Londra a -0,03%.

In evidenza sul listino i titoli bancari: Unicredit (+0,99%), Bper (+1,44%), Intesa (+0,85%), Banco Bpm (+1,20%). Bene gli energetici con Eni (+0,24%), Saipem (+0,27%), Snam (+0,23%), Tenaris (+0,15%), Enel (+0,19%), Terna (+0,63%).

Nel comparto automotive: Stellantis (+0,81%), Cnh Industrial (-0,28%), Iveco (+0,34%); Ferrari (+0,16%), Pirelli (+0,83%), Brembo (-0,10%). Tra gli industriali luci e ombre: Prysmian (+0,66%), Leonardo (-0,54%) e Interpump (-0,31%). Sale Telecom Italia che guadagna lo 0,84%.

BTp: spread apre in calo a 177 punti, rendimento decennale flette al 4,47%

Avvio in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si attesta a 177 punti dai 184 punti base della chiusura di ieri. In flessione si segnala anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,48% dal 4,56% del riferimento della vigilia.