Borsa, Piazza Affari in rialzo: crolla lo spread. Btp, rendimento al 4,25%

Borse europee toniche, crolla lo spread. In calo il titolo di Generali dopo la pubblicazione dei conti

Prime fasi positive alla Borsa di Milano nel giorno in cui arriverà il giudizio di Moody's sul rating dell'Italia. Il Ftse Mib sale dello 0,56% a quota 29.370 punti. Nel resto d'Europa, invece, Francoforte segna il +0,30%, Parigi il +0,46% e Londra il +0,62%.

In calo il titolo Generali (-1,28%) dopo la diffusione dei conti dei primi 9 mesi dell’anno, la conferma di essere in linea con gli obiettivi del Piano e l'annuncio che l'impatto derivante dalle catastrofi naturali è pari a 875 milioni di euro nel periodo, di cui circa 600 nel solo terzo trimestre.

Ben intonati i bancari con Mps a +2,07%, Intesa +0,28% e Unicredit a +0,25%. Tim sale dello 0,66%. Tra gli industriali, invece, Stellantis cala dello 0,34% e Pirelli +1,39, mentre per quanto riguarda gli energetici principali, Eni guadagna lo 0,57% ed Enel migliora dell’1,33%.

Spread in netto calo

Spread in ulteriore calo in avvio di giornata: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 170 punti base, rispetto ai 176 registrati nella chiusura di ieri. Il rendimento del nostro decennale si attesta al 4,27%

L'euro apre in calo ma resta al di sopra di quota 1,08 dollari, raggiungendo il livello più alto dall'inizio di settembre, mentre gli investitori hanno scaricato il dollaro dopo che i dati hanno mostrato che il tasso di inflazione degli Stati Uniti è rallentato più del previsto a ottobre. La moneta unica passa di mano a 1,0839 dollari (-0,09%) e 163,12 yen (-0,27%).

Il cambio dollaro/yen è in calo a 150,50 (-0,13%). L'euro aveva già guadagnato terreno sul biglietto verde dopo la notizia che la fiducia degli investitori tedeschi a novembre ha superato le aspettative, segnando il suo primo ingresso in territorio positivo da aprile. Sul fronte della politica monetaria, la presidente della Bce, Christine Lagarde, che stamani tornerà a parlare, ha affermato che i tassi di interesse rimarranno restrittivi per diversi trimestri.